Kinoplex tem promoção na pré-venda de ingressos para “Adão Negro”, que estreia dia 20 de outubro

O Kinoplex, com salas no SuperShopping Osasco, iniciou no começo deste mês a venda antecipada de ingressos para as primeiras sessões de ”Adão Negro”. O filme, que faz parte do Universo DC, estreia nas telonas no dia 20 de outubro.

publicidade

Para pagar menos, os cinéfilos podem aproveitar a promoção Dobradinha Kinoplex, que dá um ingresso na compra de outro.

A promoção é válida de segunda a sexta-feira. Ao comprar um ingresso (inteira ou meia), o cliente ganha outro ingresso da mesma categoria para o seu acompanhante, ou seja, comprou uma inteira ganhou outra, e o mesmo vale para meia.

publicidade

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas, terminais de autoatendimento ou no site do Kinoplex.

Para tornar a experiência ainda mais incrível, o Kinoplex também vai disponibilizar uma promoção especial do filme nas bombonieres. Ao comprar uma pipoca giga e um refrigerante de 1000ml, o cliente receberá um copo em 3D do Adão Negro para levar de lembrança para casa.

publicidade

Adão Negro

No longa, Adão Negro é o antagonista do herói apresentado em Shazam! (2019). Há cinco mil anos, a população de Kahndaq era dominada pelo medo e a escravidão. Por isso, Teth-Adam (Dwayne Johnson) foi escolhido para receber os superpoderes de um mago (Djimon Hounsou) e tornar-se o herói desse povo. No entanto, esse homem sucumbiu ao poder e passou a ser conhecido como Adão Negro, tornando-se um vilão sem limites.

Após anos adormecido, ele foi despertado e os membros da Sociedade da Justiça, como Sr. Destino (Pierce Brosnan), Esmaga-Átomo (Noah Centineo), Ciclone (Quintessa Swindell) e Gavião Negro (AldisHodge) precisarão unir forças para conter a sua fúria.

Assista ao trailer: