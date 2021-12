Ladrão é preso após roubar comércio com arma falsa em Osasco

Um homem foi preso pela Polícia Militar após roubar um comércio, em Osasco. O caso aconteceu na quarta-feira (8).

Policiais militares do 14° Batalhão foram acionados para atender a ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial. Ao pegar as características dos indivíduos, os PMs fizeram patrulhamento e encontraram os suspeitos.

Um dos indivíduos abordados pelos policiais foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo. Com ele, foram encontrados um simulacro de pistola e dinheiro. O caso foi registrado no 6° DP de Osasco.

