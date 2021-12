Sikêra Jr. é alvo de ação na Justiça após tocar e dançar música homofóbica no “Alerta Nacional”

O apresentador Sikêra Jr. e a Rede TV!, emissora sediada em Osasco, são alvo de uma ação na Justiça após exibir, no “Alerta Nacional”, uma paródia musical que associou a comunidade LGBTQIA+ ao crime de pedofilia.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e refere-se ao trecho exibido no programa que foi ao ar dia 26 de novembro, segundo informações do portal “Splash”, do Uol. Na ocasião, Sikêra Jr. chama sua equipe para dançar uma música “inédita”.

“A intenção dessa corja desgraçada é tirar a inocência da nossa criançada. Não vem com esse papo de ideologia, vai se lascar pra lá com a sua pedofilia”, diz um trecho da paródia.

Além da indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, a ação pede que as imagens veiculadas com a paródia sejam excluídas das redes sociais e dos sites que pertencem à Rede TV!. Sikêra Jr. e a emissora não se pronunciaram sobre o caso.

Assista ao trecho do programa em que Sikêra Jr. dança a paródia: