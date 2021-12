Jessé de Castro Moraes é eleito presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco

O Sindicato Servidores de Osasco finalizou, nesta quinta-feira (9), as eleições para definir a nova diretoria da entidade. A Chapa 1 foi eleita com 83% dos votos e tem como presidente Jessé de Castro Moraes, atual tesoureiro do sindicato.

“Nossa responsabilidade aumenta e temos enormes desafios para os próximos anos. O momento exige serenidade e ainda mais comprometimento da diretoria eleita”, afirma Jessé, após vitória expressiva.

Foram três dias de eleições para que os servidores pudessem votar e definir a nova diretoria da entidade. A apuração dos votos foi transmitida ao vivo na página oficial do Sintrasp, no Facebook.

