Bandido tenta assaltar policial e acaba morto em Osasco

Um homem morreu a tiros após tentar assaltar um policial Civil, em Osasco, na tarde desta sexta-feira (10). O caso aconteceu na rua Minas Bogasian, no Centro.

Câmeras de monitoramento de comércios registraram a ação rápida. Nas imagens, é possível ver quando o criminoso se aproxima do veículo do policial, que reage e atira no indivíduo.

Segundo informações do “Brasil Urgente”, dois criminosos participaram da tentativa de assalto. Após troca de tiro com o policial, um foi baleado e morto. O outro conseguiu fugir.

