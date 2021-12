Mulher faz “festa do divórcio” e queima o vestido de casamento para comemorar separação

Uma mulher de 26 anos decidiu fazer uma festa para comemorar o fim de seu casamento de 7 anos. No evento, ela ainda destruiu o vestido que usou quando se casou.

Abby Thompson mora na Inglaterra e pediu o divórcio em dezembro do ano passado. Mas a separação só foi oficializada depois de quase um ano. A mulher, no entanto, guardava o vestido que usou para ir ao altar com seu ex-marido.

“O vestido trazia muitas lembranças ruins. Senti que era a última parte que nos conectava e eu só queria isso fora da minha vida”, disse Abby, segundo informações do jornal “Mirror”. “Então pensei: ‘Que maneira melhor do que destruindo o vestido?'”, lembrou.

Além de derramar tinta no vestido, ela ateou fogo nele durante a “festa do divórcio”, que realizou em outubro. “Eu queimei para que não houvesse mais nada, nenhum vestido na lata de lixo ou algo assim. Essa parte da minha vida acabou e eu tenho toda uma vida nova para experimentar”, finalizou Abby.

