Ladrão ‘espertinho’ rouba moto em frente à base da PM e acaba preso em Barueri

Um indivíduo foi preso após roubar uma motocicleta em frente à Base da 1ª Companhia da Polícia Militar, na avenida Zélia, em Barueri. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21).

Um casal em pânico entrou na base informando aos policiais que dois indivíduos armados na condução de uma motocicleta sem placa haviam anunciado um roubo e subtraído a moto.

Prontamente os policiais foram atrás dos indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga e deixaram as duas motocicletas no chão. A equipe acompanhou um dos indivíduos que estava armado e escondido em um posto de combustíveis na Estrada Velha de Itapevi. O outro conseguiu fugir.

Com apoio de outros policiais, a equipe conduziu o indivíduo até a Base da Companhia. Na ação, os policiais recuperaram a motocicleta das vítimas, apreenderam a moto utilizada pelos criminosos que estava sem placa e com a numeração do chassi e motor raspados e apreenderam uma arma com a numeração suprimida além das munições.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Barueri, onde permaneceu à disposição da Justiça e responderá pelo crime de roubo consumado.