Porsche e Audi oferecem curso gratuito de capacitação automotiva para jovens

A Porsche Brasil e a Audi abrem na terça-feira (26) as inscrições para o projeto E-ducar, um curso de capacitação automotiva destinado a jovens da rede pública de ensino. A iniciativa é organizada pela Fundação Projeto Pescar.

O curso tem a duração de 960 horas, com iniciação profissional em Mecânica Veicular. Também inclui disciplinas básicas como Português, Matemática e Inglês, além de conteúdos técnicos como Mecânica, Comunicação Empresarial, Atendimento ao Cliente e outros temas.

Na edição de 2024, o programa terá o apoio da Universidade São Judas, que cederá salas de aula em sua unidade de Santo Amaro, em São Paulo, para receber os participantes e proporcionar a vivência de um ambiente universitário.

Além das aulas teóricas a serem realizadas no Centro Técnico das marcas em São Paulo (Rua África do Sul, 349 – Santo Amaro), o curso oferece gratuitamente alimentação, transporte e uniforme.

Podem participar jovens com idade de 16 a 19 anos, cursando a partir do 7º ano do Ensino Fundamental ou Ensino Médio em andamento ou completo. Para pessoas com deficiência, não há limitação de idade e escolaridade.

As inscrições podem ser realizadas de 26/12/2023 a 28/01/2024 neste link.

O Projeto Pescar dentro da Audi teve início em 2017 e, após cinco edições (2017 a 2021), capacitou 75 jovens, sendo quinze por turma, dos quais 23 estão trabalhando atualmente na rede de concessionárias da Audi do Brasil.