Gerson Pessoa viabiliza parceria entre Osasco e São Paulo para recapeamento de vias no Jardim D’Abril

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) viabilizou uma parceria inédita entre as Prefeituras de São Paulo e Osasco, que prevê o recapeamento de ruas e avenidas no Jardim D´Abril e na região do limite com a Capital. As obras começaram na segunda-feira (18), pela Avenida Engenheiro Queirós Teles.

Antes de assumir como deputado, em 16 de fevereiro, Gerson encaminhou ofício ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, solicitando providências para que fossem incluídas no plano de execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico e sinalização as vias: Rua dos Piemonteses, Rua Marco Giannini, Rua César Cavassi, Rua Valentim Silva, Rua Joaquim Lapas Veigas e Avenida Eng. Queirós Teles.

“Fui morador do bairro do Jardim D’Abril por muitos anos e sei que esses locais sofreram um desgaste natural na malha asfáltica, o que vem dificultando o tráfego de veículos. Nosso pedido atende solicitação dos moradores que residem nas intermediações e utilizam as vias citadas acima para deslocamento diário e, portanto, é nosso dever oferecer soluções que proporcionem qualidade de vida e bem-estar à sociedade”, destaca o deputado estadual Gerson Pessoa.

O pedido de Gerson foi acatado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e já está sendo viabilizado por meio de parceria com o prefeito de Osasco, Rogério Lins. O recapeamento conta com o apoio do vereador Beto do Social, da Capital.