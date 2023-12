Postos do Poupatempo de Osasco e região estarão fechados na segunda-feira (25)...

O Poupatempo, que tem postos em Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba, estará fechado na segunda-feira, dia 25 de dezembro, em virtude do feriado de Natal. O retorno das atividades será no dia seguinte, terça-feira (26), no horário habitual de cada unidade.

Por conta do Ano Novo, os atendimentos presenciais também ficarão suspensos em 29 (sexta-feira) e 30 (sábado) de dezembro, e na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.