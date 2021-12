Ladrão pula de prédio e morre após tentativa de roubo em Cotia

Um homem de 26 anos morreu após pular de um prédio, no Jardim Sabiá, Cotia, na madrugada de terça-feira (28). Ele invadiu o apartamento de um casal, foi surpreendido pelo morador, que partiu para luta corporal.

Aos policiais, o morador disse que acordou assustado com o grito dos filhos, por volta das 4h20. Ao sair do quarto, ele se deparou com um homem estranho dentro do apartamento. Rapidamente, o morador partiu para cima do invasor e ambos entraram em luta corporal.

A briga só terminou após a filha do morador aparecer com uma faca de cozinha e golpear o ladrão, que pulou da janela que fica no hall de entrada do apartamento, para tentar fugir.

A família se trancou no quarto e acionou a Polícia Militar, que encontrou o indivíduo ferido nos fundos do condomínio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e morreu.

Imagens das câmeras de segurança do condomínio foram entregues à Polícia Civil. Em uma delas, é possível ver o indivíduo circulando no condomínio desde às 3h. Próximo ao local onde ele foi encontrado, também estavam objetos que teriam sido furtados.

A faca utilizada para atingir o suspeito foi apreendida e passará por perícia, assim como o local do crime. O laudo do IML vai determinar a causa da morte do indivíduo. Já o caso foi registrado na Delegacia de Cotia como tentativa de roubo e de furto à residência, homicídio e legítima defesa.

