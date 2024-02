Ladrão rouba carga avaliada em R$ 33 mil, faz motorista e ajudante reféns e acaba preso em Carapicuíba

Uma ocorrência policial movimentou a região, na manhã desta quinta-feira (8), e terminou na Vila Sul-Americana, em Carapicuíba, com a prisão de um bandido. O indivíduo havia roubado um caminhão com uma carga de eletrodomésticos avaliada em R$ 33 mil, do Mercado Livre.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações via COPOM a respeito de um roubo de carga em curso, com rota de fuga na cidade de Barueri. Imediatamente, os policiais começaram as buscas e localizaram o veículo, um caminhão VW, pela avenida Anibal Correia.

O condutor recebeu ordem de parada, mas ignorou, iniciando uma fuga. Logo, a Polícia Militar preparou um cerco e conseguiu abordar o caminhão na avenida Vitório Fornazzaro, na Vila Sul-Americana, em Carapicuíba.

O motorista do caminhão e o ajudante dele estavam presos no baú. Já o criminoso que conduzia o veículo roubado tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido metros à frente. A carga, sendo 19 itens de eletrodomésticos, foi recuperada.

O indivíduo e as vítimas foram conduzidas ao 1º DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como roubo consumado em flagrante. Em seguida, o suspeito foi encaminhado ao IML de Osasco para fazer exame de corpo e delito e ficou à disposição da Justiça.