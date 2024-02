Trens e ônibus terão horário diferenciado de funcionamento durante o Carnaval

O trens e ônibus intermunicipais terão esquema especial de funcionamento durante o Carnaval. As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, além da linha 4-Amarela, irão operar 24 horas por dia para atender o público que irá curtir o Carnaval no Sambódromo do Anhembi e nos blocos da capital.

Na sexta-feira e no sábado (9 e 10), as estações Palmeiras-Barra Funda e Portuguesa-Tietê também ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque.

Nos dias 9 e 10, os foliões poderão embarcar e desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda durante todo o período, enquanto as demais, somente desembarque e transferências, a partir da meia-noite. Nos outros dias de Carnaval, os serviços das outras linhas do Metrô operam nos horários normais, entre 4h e meia-noite.

Ônibus intermunicipais

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas vão operar na segunda-feira (12), com programação de sábado, e na terça-feira (13), com operação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (14), a programação será de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.