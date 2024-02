Shopping em Cotia terá bailinho carnavalesco e distribuição de algodão doce para crianças

O Shopping Granja Vianna, localizado às margens da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, preparou diversas atividades gratuitas de Carnaval para as crianças se divertirem neste sábado (10) e domingo (11). As vagas são limitadas.

O Clubinho do Granja, espaço lúdico do shopping, oferece no sábado (10), maquiagens artísticas; e penteados estilosos, no domingo (11), além de um Bailinho Carnavalesco, que acontece às 14h, às 16h e às 18h, para quem quer estender o passeio.

A programação conta também com a presença de um carrinho gourmet de pirulito e algodão-doce, com distribuição gratuita.

Para participar das atividades basta realizar um cadastro no próprio espaço, no Piso L1, ao lado da loja Polo Wear.