Ladrão usa pistola de cola quente como “arma” em assalto em Cotia

Um ladrão foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia após usar uma pistola de cola quente para simular uma arma e praticar um assalto em uma clínica odontológica em Cotia.

O crime aconteceu por volta das 19h de quarta-feira (2). Equipe da GCM em patrulhamento foi acionada por uma mulher pedindo socorro, na área central de Cotia. Ela relatou que sua clínica havia acabado de ser roubada e citou as características do criminoso.

Os guardas fizeram buscas e conseguiram capturar o ladrão, que é menor de idade. Com ele, os GCMs encontraram a pistola de cola quente que ele usou como simulacro de arma de fogo no roubo e R$ 884 em dinheiro roubado do estabelecimento, que foi devolvido à vítima

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Cotia. O criminoso foi apreendido e vai responder por roubo/ato infracional.