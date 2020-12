Suspeitos de roubo a caixas eletrônicos em Osasco são presos

Cinco suspeitos de roubarem malotes de dinheiro que abasteceriam dois caixas eletrônicos em uma farmácia no Jardim Santa Maria, em Osasco, na manhã desta sexta-feira (4), foram presos pela Polícia Civil de Osasco.

Com os suspeitos foram apreendidas seis armas de fogo, coletes a prova de balas, equipamentos de contagem de notas e um veículo utilizado no crime, segundo o Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) do município.

O crime aconteceu às 10h37 de hoje. Câmeras de segurança do estabelecimento, na avenida Ayrton Senna, filmaram parte da ação dos criminosos.

Os assaltantes chegaram encapuzados e fortemente armados, com metralhadoras e armas de grosso calibre, renderam dois vigilantes de um carro-forte e um técnico que fazia a manutenção nos caixas eletrônicos e fugiram com malotes de dinheiro que abasteceriam os equipamentos. A ação durou menos de um minuto. O valor roubado não foi divulgado. (Com informações da Record TV)