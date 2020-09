Latino detona dono da Rede TV! por dívida e cita até mansão gigante em Alphaville: “curtindo aquela casa e devendo todo mundo”

Latino “invadiu” o Instagram da apresentadora Daniela Albuquerque para cobrar publicamente uma dívida que o marido dela, Amilcare Dallevo, dono da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, tem com ele.

E até a mansão gigantesca em que o casal vive em Alphaville, Barueri, foi citada pelo cantor: “Fico vendo ele curtindo aquela casa de 100 milhões de dólares e devendo todo mundo”.

A cobrança foi feita por Latino em uma postagem de Daniela celebrando os 14 anos de casamento com Amilcare. O cantor comentou: “Aproveita essa linda comemoração e já peça encarecidamente pro seu marido pagar a dívida (já em execução final) que ele tem comigo a quase 20 anos. Paciência tem limite, né? Aff”.

Fãs de Daniela Albuquerque, por sua vez, criticaram o cantor pela cobrança pública e comentaram que ele costuma virar notícia por atrasos no pagamento de pensão alimentícia. “Quem é você pra cobrar algo de alguém?! Nem a pensão da filha paga”, comentou um deles.

“Chega uma hora que a nossa paciência deu, né?!”

Com a repercussão da cobrança pública, Latino explicou sobre sua postura ao portal “Yahoo”: “Temos um processo já em fase final de execução há mais de 20 anos e a RedeTV! não me paga. A Justiça já mandou eles pagarem e o marido dela fica ignorando como se não soubesse de nada. Chega uma hora que a nossa paciência deu, né?!”

“Fico vendo ele viajando pra cima e pra baixo, fico vendo ele curtindo aquela casa de 100 milhões de dólares, e devendo todo mundo. Não só a mim. Conheço vários que ele deve. Estou brigando pelo meu direito, já tem 20 anos”, completou Latino.

A maior mansão do Brasil

Considerada a maior mansão do Brasil, a propriedade de Amilcare Dallevo e Daniela Albuquerque em Alphaville citada por Latino tem 17.800 metros quadrados e conta com atrações como hangar para quatro helicópteros, um heliponto, estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 carros, um aquário de 8 metros de comprimento, um spa e um cinema. Só o quarto dos proprietários possui um total de 1.200 metros quadrados e conta com uma piscina privativa.

O artista trabalhou na RedeTV! em 2001, como apresentador do programa “Funk Total”, que foi cancelado antes que o contrato dele fosse finalizado. O cantor entrou com processo para receber o valor na totalidade.