Leitores do Visão Oeste ganham desconto de R$ 10 no Zé Delivery, aplicativo que entrega bebidas já geladas em casa

Sair de casa para fazer compras ou esperar a cerveja gelar não é mais um incômodo para moradores de Osasco e região. O Zé Delivery, maior especialista na entrega de bebidas do Brasil, já está disponível na cidade, e oferece um portfólio amplo que contempla desde cerveja, água, sucos, destilados, petiscos, as famosas Skol Beats 150 bpm e GT, vinhos, até carvão e gelo.

Os grandes diferenciais do app são bebida gelada, entrega rápida e preço de mercado. O atendimento acontece inclusive nos bairros mais afastados, com o mesmo nível de qualidade. Assim, o consumidor não vai precisar perder tempo, sair de casa e esperar a bebida gelar para consumir e aproveitar os principais momentos do dia, seja um happy hour online ou a partida do time de futebol favorito.

O Zé Delivery, disponível em iOS, Android e pelo site, já está presente em mais de 200 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais.

Leitores do Visão Oeste em Osasco, Barueri e Carapicuíba têm cupom de R$ 10 de desconto na primeira compra no app Zé Delivery. Para utilizar, faça um cadastro no aplicativo ou no site do Zé Delivery, e insira o cupom VISAOCOMZE. A promoção vai do dia 29/04 a 09/05 e é limitada a 50 cupons de desconto.

Zé Delivery

O Zé Delivery é o maior especialista na entrega de bebidas por todo o país, se diferenciando por promover entregas rápidas de bebidas geladas a preço de mercado. Com mais de 2000 produtos e 40 marcas entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas, o serviço está disponível em aplicativo (iOS ou Android) e pelo site, oferecendo desde vinhos, destilados e cerveja, até água, refrigerante e petiscos.

