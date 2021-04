Qual a coisa mais legal que um estranho já fez por você? Questão viraliza com respostas inspiradoras

Viralizou nas redes sociais um questionamento aleatório que rendeu uma série de respostas emocionantes e inspiradoras. “Qual foi a coisa mais legal que um estranho já fez por você?”, a pergunta foi lançada, na noite desta quarta-feira (29), por Ygor Fremo no Twitter.

“Um taxista me salvou de um assalto. Eu tinha uns 18 anos, nunca mais esqueci”, comentou um internauta. “Uma vez, um motorista me deu carona quando meu cartão não passou e eu não tinha dinheiro”, respondeu outro. “Devolveu minha carteira que estava com meu salario inteiro”, lembrou outro.

“Eu estava encharcada depois de uma chuva, com muito frio, no metrô com ar condicionado, e uma estranha me deu um casaco para eu chegar em casa”, escreveu outro internauta. “Um morador de rua me ajudou a consertar meu chinelo que tinha arrebentado no meio do centro de Belo Horizonte, num sol das 12h”, foi mais uma resposta.

“Uma estranha me deu um par de ingressos pro show do Evanescence em 2007”, lembrou outro. “Minha mãe foi pro show do Menudo e deixou o dinheiro de voltar pra casa em outra calça. Uma pessoa em situação de rua pediu esmola pra ela e a amiga voltarem pra casa”, disse outra.

Além das respostas no Twitter, a questão teve milhares de respostas em páginas nas redes sociais. “Um cara me ‘emprestou’ o moletom dele para eu amarrar na cintura, minha calça estava suja de menstruação e eu não vi, ele estava atrás de mim, viu e foi super educado e gentil”, disse uma mulher. Esse comentário foi um dos mais curtidos em toda a publicação, com outros relatos semelhantes.

“Eu precisava abastecer para ir do trabalho para casa e na hora que entrei no posto vi que tinha esquecido a carteira. Não aceitavam nenhuma outra forma de pagamento. Sem eu pedir nada, os frentistas fizeram uma vaquinha, cada um deu uns R$ 5 e colocaram um pouquinho de combustível pra eu conseguir chegar em casa. No outro dia voltei lá com o dinheiro pra devolver e um chocolate pra cada um. Foram meus heróis naquele dia!”, comentou uma mulher.

“Comecei a chorar dentro do ônibus e uma pessoa aleatória viu e foi me consolar. Foi um período muito difícil que passei e as palavras dele me ajudaram e enxergar muitas coisas sobre as quais tava preocupada. Mesmo não me conhecendo ele, me ajudou e eu nem tenho como agradecer hoje”, foi mais um relato.

“Uma vez minha mãe foi no mercado com meus irmãos, mas na hora que ela foi passar o cartão, o benefício não tinha caído ainda e ela estava sem trabalhar. Minha irmãzinha começou a chorar e aí o povo da fila pagou as compras para a minha mãezinha”, lembrou outro.

“Uma vez eu tinha acabado de sair do meu antigo trabalho, fui correndo até o ônibus que estava parado no ponto e quando quase cheguei o ônibus saiu (o próximo demoraria MUITO e eu estava exausta, comecei a chorar e o motorista tinha me visto). Uma cliente que saía da loja me perguntou se eu queria carona e eu disse que sim, então ela entrou no carro com o marido e eles pararam o ônibus pra eu poder ir pra casa”, contou outra mulher.

“Uma vez fui fazer uma entrevista de emprego em uma outra cidade, acabei esquecendo minha carteira e fiquei sem dinheiro para o ônibus. Eu desesperada tentando ligar para alguém e um morador de rua me ofereceu o dinheiro da passagem. Motivos para ainda acreditar na humanidade”, afirmou outra.

