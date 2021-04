O Boticário fabrica perfume antigo para mãe sentir cheiro que o filho, vítima da covid-19, amava

Viralizou nas redes sociais a história de dona Wanda, de 76 anos, que perdeu o filho para a covid-19, e foi encontrada pela irmã de sua nora, aos prantos, segurando um frasco de perfume que fazia lembrar do filho. “Esse perfume era o favorito do meu filho, eu só usava quando ele vinha me visitar, ele dizia que esse perfume tinha ‘cheiro de mãe'”, desabafou dona Wanda à Karyne Leão.

O perfume que dona Wanda segurava é o Annete, de O Boticário, mas que já deixou de ser produzido. Comovida com os sentimentos de dona Wanda, Karyne foi à página da marca nas redes sociais para fazer um relato: “Fui lá na casa dela com uma missão que partiu o meu coração: levar os pertences do meu cunhado Alexandre Terra, que morreu dia 4 de março de Covid, deixando minha irmã viúva e minha sobrinha de 15 anos órfã de pai. Ao chegar em sua casa amarela, florida, cheirosa, vi dona Wanda muito triste. Chorava segurando um vidro de perfume do O Boticário e esse vidro tinha menos que um dedinho de perfume… aquela cena mexeu comigo profundamente, pois é claro que a dor da partida do seu filho havia destroçado dona Wanda, é visível, aquele perfume era o tesouro pra ela”, disse, nos comentários.

Ela também se propôs a comprar alguns vidros do perfume Annete para fazer com que a idosa conseguisse eternizar uma lembrança do filho, mas como o produto estava fora de linha, não o encontraria nas lojas. “Volte a fabricar esse perfume, nem que seja uma edição limitada, preciso comprar o perfume pra essa mãe sentir o seu filho amado um pouco mais perto”, continuou Karyne.

O desabafo foi respondido pelo fundador da marca, Miguel Krigsner, que surpreendeu ao dizer que dona Wanda iria receber uma edição do perfume, criado especialmente para ela. “Querida Dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que esse perfume Annete tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades desta fragrância, especialmente pra você. Queria te contar que Annete é a minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião do seu nascimento”, disse Krigsner.

A iniciativa da empresa e a história de dona Wanda comoveram os internautas, que encheram as rede sociais, principalmente o Twitter, de comentários. “Chorei. Não tem como não se emocionar”, disse um internauta. “Obrigado por me fazer chorar logo de manhã O Boticário”, disse outro. “Essa história da dona Wanda e O Boticário me quebrou logo cedo”, escreveu outro.

