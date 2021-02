Lexa celebra aniversário de 26 anos em sua mansão em Alphaville

A cantora Lexa, esposa do funkeiro osasquense MC Guimê, celebra idade nova segunda-feira (22). E a comemoração pelos 26 anos foi com uma festinha intimista, cercada pelo carinho da família e amigos na mansão dela, em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, com direito a mimo da Chanel de presente do maridão.

Ela celebrou as conquistas ao longo da vida: “Cantora, dona de 3 empresas (abrindo a quarta), compositora, apresentadora, marketeira por formação e aniversariante do dia 🙏🏽 2.6”, postou no Instagram.

Diversos famosos fizeram questão de mandar os parabéns a Lexa. “Vc merece tudo de lindo! Menina especial, linda, talentosa, solidária, sempre simpática e cheia de luz! Sou fã da artista e da pessoa! Conte❤️ sempre comigo!”, declarou Luisa Mell.

