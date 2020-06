Lexa posa para foto na mansão em Alphaville onde mora com MC Guimê e rouba a cena

A mansão onde Lexa mora com o marido MC Guimê, em Alphaville, chamou a atenção dos seguidores no Instagram. Na sexta-feira (26), a cantora postou uma foto cheia de estilo em frente a mansão, que chamou de “estúdio”.

A publicação rendeu uma enxurrada de comentários. “Se essa casa é o estúdio, meu apartamento seria o lavabo”, brincou um seguidor. “Desculpe, só deu para focar na casa”, disse outro.

“Alphaville? Mulheres rycas”, escreveu uma mulher. “Poderosa”, comentou outro seguidor. “Essa nem precisa de dinheiro mais”, disse outro internauta. “Lexa, me empresta o estúdio rapidinho”, brincou outro seguidor da funkeira.

Ver essa foto no Instagram Estúdio 🎶 Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa) em 26 de Jun, 2020 às 10:20 PDT

Recentemente, Lexa gravou o clipe da música “Largadão” na mansão. Devido a pandemia de covid-19, a cantora seguiu orientações do diretor via internet, sem ajuda de equipe técnica. “Que babado é gravar sem equipe, misericórdia. Mas consegui! Deu certo! Um clipe em casa, sem grande produção, mostrando minha casa, meu momento”.

Ver essa foto no Instagram 🐆 Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa) em 26 de Jun, 2020 às 3:00 PDT

O clipe de “Largadão”, lançado há dois meses, já tem mais de 2,8 milhões de visualizações no YouTube. “Eu coloquei a voz em casa (aprendi, comprei um home studio) gravei o clipe em casa (com ajuda do FaceTime) literalmente coloquei a mão na massa”, disse a funkeira.

Lexa e MC Guimê não são os únicos famosos que moram em nos condomínios luxuosos de Alphaville. Luíza Sonsa acabou de se mudar para uma mansão avaliada em R$ 4 milhões. Rodrigo Faro, Pyong Lee e Simone Mendes também são algumas das personalidades que moram na vizinhança.