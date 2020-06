Luísa Sonza se muda para mansão de R$ 4 millhões em Alphaville após se separar de Whindersson Nunes

Após se separar do influenciador digital e humorista Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza se mudou para uma mansão avaliada em cerca de R$ 4 milhões em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nesta segunda-feira (8), ela postou nas redes sociais uma imagem em que aparece à beira da piscina da nova residência. Segundo reportagem do jornal “Extra”, a mansão estava disponível para venda ou locação por R$ 25 mil por mês.

Na postagem, ela recebeu elogios dos fãs e até do ex-marido, com quem foi casada por dois anos até a separação, anunciada em abril. “Boss do c***”, comentou Whindersson Nunes na publicação. A cantora respondeu: “te amo”.

Há rumores de que a fila tenha andado para Luísa Sonza e seu novo affair seria o cantor Vitão. Ela nega.