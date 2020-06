Após se separar de Whindersson, Luísa Sonza é flagrada com Vitão em Alphaville e se explica

Pouco mais de um mês após anunciar o fim do casamento de dois anos com Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza foi flagrada com o cantor Vitão em Alphaville. No domingo (7), Luísa usou sua conta no Twitter para justificar o encontro.

A cantora postou um vídeo da música “Bomba Relógio” gravada com o cantor, após internautas especularem que Luísa e Vitão seriam o mais novo casal dessa quarentena. Na postagem, ela fez referência ao encontro: “essa parceria”.

Publicidade

Um dia antes da publicação, Luísa Sonza explicou o motivo do encontro à Coluna do Leo Dias. “Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve”, justificou.

A foto publicada por Leo Dias no Instagram, instigou os seguidores, que questionaram se Vitão estaria com a mão na perna da cantora. “Ele está com a mão na perna dela?”, perguntou um internauta. “A fila anda braba”, disse uma mulher.

“Sobre polêmica da Luísa Sonza, gostaria de prestar meu apoio, pois tal como ela, eu também só me interesso por homem feio”, escreveu um internauta.

“Luisa Sonza já está com Vitão e podem falar o que quiser pra mim, mas eu fico chocada!! Porquê tem um mês que ela se separou de um casamento, não foi de um namoro qualquer não”, disse outra mulher.

Luisa Sonza já tá com Vitão e podem falar o que quiser pra mim, mas eu fico chocada!! Pq tem 1 mês que ela separou de um casamento, não foi de um namoro qualquer não — Vanessa (@vanessa_giroto) June 6, 2020

é luisa sonza eu tb pegaria o vitão! pic.twitter.com/NFvq6yZfXh — Iarla 💀 (@Iarlas9) June 6, 2020

Absolutamente nada contra a Luísa Sonza com o Vitão uma vez que beleza é subjetivo. Mas não existe quarentena pra famoso não né? pic.twitter.com/0Vgam02XBp — Oxeeé (@Oxeeeen) June 6, 2020

Luisa sonza com o vitao??????? pic.twitter.com/nUWNVu1BTR — pônei 🥵 (@maylirou) June 6, 2020