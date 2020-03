Lima Duarte, perto dos 90 anos, detona Bolsonaro: “Ele quer que eu morra!”

Prestes a completar 90 anos, no próximo domingo (29) o ator Lima Duarte está em isolamento no sítio onde vive, no interior de São Paulo, e criticou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que pediu a volta da normalidade em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), que afeta principalmente os idosos.

“O discurso dele é uma coisa trágica pra mim. Ele quer dizer: ‘deixe o velho morrer’. Os jovens estão bem, os meninos estão bem, então, deixa o velho morrer. Ele quer salvar a economia a murros, a facadas, a tiros. Ele só quer o confronto”, criticou o ator, em entrevista ao Uol.

“Conforme ele ia falando eu pensava: ‘ih, ele está falando comigo. Ele quer que eu morra!’. É isso que ele está dizendo pra mim e para todos os velhos desse país, que velho não importa. Difícil, né?”, completou Lima Duarte sobre o postura de Bolsonaro diante do coronavírus.