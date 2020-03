Com coronavírus, Mariana Ferrão assusta moradores ao passear nas ruas de condomínio

A apresentadora Mariana Ferrão causou pânico aos moradores de um condomínio no interior de São Paulo, onde tem casa. Depois de confirmar que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), foi vista passeando nas ruas do condomínio sem usar máscara.

Revoltados e com medo do contágio da doença, os moradores acionaram a segurança do local para pedir que a apresentadora respeitasse o isolamento. Uma notificação teria sido enviada, pedindo que respeitasse seu estado de saúde e que não saísse mais de casa até estar curada e sem a possibilidade de transmitir a doença.

Os condôminos solicitaram até que a administração escalasse um segurança, com moto, para ficar em frente à casa da jornalista e impedir que ela tentasse sair novamente.

Após a repercussão, Mariana chegou a admitir que teria saído “uma vez” em um passeio nas ruas do condomínio. Segundo ela, não havia nenhuma recomendação proibindo caminhadas ao ar livre.

A apresentadora disse também que não se aproximou de ninguém e não encostou em nenhum local da área. “Eu trabalho com área de saúde, jamais colocaria a vida das pessoas em risco”, afirmou Mariana, que deixou o condomínio de luxo onde tem uma casa e retornou à cidade de São Paulo depois da polêmica.