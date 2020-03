Live da sofrência: Pablo faz shows de arrocha pela internet e lança novo álbum

Aproveitando a semana do lançamento do álbum “Mega Sena”, na sexta-feira, dia 3 de abril, o cantor Pablo promove lives nas quais convida grandes nome do arrocha para interagir e cantar com ele neste período de quarentena devido ao novo coronavírus (covid-19).

Nesta segunda-feira (30), a partir de 21h30, no Instagram do cantor, o primeiro convidado do criador do arrocha é o cantor Tierry.

Famoso por suas criações na música com artistas como Simone & Simaria, Gusttavo Lima e Pablo, Tierry também lançou carreira de cantor e figura entre os mais tocados do gênero com “Cracudo” e “Hackearam-me”, que após o fim do isolamento social, vai ganhar uma versão em clipe com Luan Santana e Ivete Sangalo, outros artistas que também regravaram músicas de Tierry.

Ainda nesta segunda, Pablo vai cantar “Mega Sena”, a primeira música lançada do novo disco. Vai ter também hits que marcaram a carreira, além das novas do álbum que vai ser lançado na sexta.

“Seria um período em que eu estaria trabalhando meu CD. Então, surgiu a ideia de não deixar meus fãs sem conteúdo e sem música apaixonada. Vamos falar de amor, vamos levar amor, para enfrentarmos juntos essa quarentena”, diz o cantor.