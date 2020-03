Em live de 5h, Gusttavo Lima arrecada dinheiro e mantimentos para luta contra o coronavírus | Vídeo

Em uma grande live com mais de 5 horas de duração na noite de sábado (29), direto de sua casa, em Goiás, o sertanejo Gusttavo Lima conseguiu arrecadar R$ 110 mil em dinheiro, mais de 50 toneladas de alimentos e insumos hospitalares e 10 mil frascos de álcool em gel, para serem doados ao combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

À vontade, bebendo cerveja e whisky, o cantor apresentou o show “Buteco em Casa”, com diversos sucessos da carreira e de outros artistas. O sucesso foi tão grande que o show chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter mundial.

Gusttavo Lima já anunciou que haverá uma segunda edição do “Buteco em Casa” no dia 11 de abril. “Que ressaca, meus amigos. Nunca mais vou beber, prometo. Preciso de um boldo urgente. Passando para agradecer cada um de vocês. E já deixar registrado aqui: ‘Buteco em Casa segunda sessão’ ocorrerá 11 de abril, daqui duas semanas aqui em casa de novo. Vou montar um repertório maravilhoso e vai ser diferente”, declarou o cantor, no Instagram.

Com a quarentena provocada pelo combate ao novo coronavírus, outros artistas, como Jorge & Matheus, também anunciaram que farão apresentação semelhante. Marília Mendonça é outra sertaneja que deve fazer show em live.