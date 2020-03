Parcelas de março e abril do IPTU em Osasco poderão ser pagas futuramente

Em meio à crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou medidas de competência da administração municipal para amenizar o impacto financeiro nos moradores da cidade.

Entre elas, as parcelas do IPTU e as parcelas de negociação de dívidas dos meses referente a março e abril, que poderão ser pagas posteriormente, no final do carnê do IPTU ou no final das parcelas de negociação. Comerciantes e autônomos também estão inclusos e poderão pagar taxas ou parcelamentos mais à frente.

O pacote de medidas econômicas da Prefeitura de Osasco relacionadas à crise do coronavírus será publicado em decreto na Imprensa Oficial e passa a valer já a partir desta segunda-feira, 30.