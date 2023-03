Livro “Inclusão Já!” será lançado em Osasco nesta quarta-feira (22)

O livro “Inclusão Já! 22 anos de iniciativas do Espaço da Cidadania e seus parceiros e parceiras pela inclusão das pessoas com deficiência no trabalho” será lançado na quarta-feira (22), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região.

A publicação tem o objetivo de empoderar empresas, sindicatos, escolas, órgãos públicos e setores da sociedade que agem pela inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Para isso, as 80 páginas narram os 22 anos da existência do Espaço da Cidadania e com eles a história do nascimento e desenvolvimento de uma rede, que se fortalece a cada ano em defesa do direito ao trabalho das pessoas com deficiência.

O evento de lançamento vai aproximar o leitor das pessoas e da luta retratada na obra. Além disso, vai contar com a presença de atores importantes na luta pela inclusão, entre eles, o cartunista Ricardo Ferraz, que virá de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e terá dois dias de agenda na região, no dia seguinte (23 de março): de manhã, em Osasco, na Secretaria de Emprego Trabalho e Renda – SETRE, às 9h. De tarde, em Taboão da Serra, na Câmara Municipal da cidade, às 15h.

“Inclusão Já!”

A publicação traz farta documentação visual da movimentação, tais como os Programas de Sensibilização, Diálogos sobre Empregabilidade, Mutirões pela Inclusão, visitas a casos exemplares etc. Contém 111 fotos e 77 imagens que documentam possibilidades reais de inclusão construídas nestas duas décadas.

O livro também registra a movimentação com nossos parceiros durante a Pandemia da COVID-19, incluindo três Diálogos sobre Diversidade realizados em parceria com o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região.

Pesquisa Lei de Cotas – No mesmo dia, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região vai divulgar os resultados da 17ª Pesquisa “Lei de Cotas: Trabalhadores com Deficiência no Setor Metalúrgicos de Osasco e Região”. Ela vai apresentar como estava o índice de cumprimento da Lei de Cotas nas metalúrgicas de Osasco e região, em dezembro de 2022.

SERVIÇO

Lançamento do livro: “Inclusão Já!”

Quando: 22 de março de 2023, das 10h às 11h30

Onde: Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região/Espaço da Cidadania (Erasmo Braga, 307 – Presidente Altino – Osasco)