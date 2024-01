Lojas da Swift abrem vagas de emprego em Osasco, Barueri na Capital

A rede de varejo especializada em proteínas congeladas Swift está com vagas de emprego abertas em lojas nas cidades de Osasco, Barueri e na capital paulista.

Em Osasco, as oportunidades são para as funções de atendente de loja nas unidades Lopes Vila Piauí e no Rossi do Novo Osasco.

Na cidade de Barueri, há vagas na loja da Swift para atendente de loja e gerente de loja (Aldeia da Serra). Há ainda oportunidade temporária para o cargo de estoquista para trabalhar na unidade do Lopes da Vila São Silvestre.

Já na cidade de São Paulo, a Swift está com 124 vagas de emprego abertas em diversas unidades para a função de atendente de loja.

Requisitos, salários e benefícios oferecidos:

Para se candidatar às vagas de emprego abertas na Swift, o interessado deve ter experiência com vendas e atendimento ao cliente; vivência no segmento do varejo; experiência atrelada à meta de vendas.

A empresa também busca por candidatos que tenham disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana, com o ensino médio completo ou estar cursando ensino superior. Desejável curso profissionalizante em áreas de venda e atendimento e residir próximo a loja.

O valor da remuneração mensal não foi informado pela rede. Já os benefícios oferecidos aos funcionários são: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica e odontológica (opcional), seguro de vida (opcional), descontos em instituições de ensino e de idiomas, Gympass e telemedicina Einstein.

Saiba como se candidatar às vagas de emprego na Swift em Osasco e região:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da Swift, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações.