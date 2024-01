Viamobilidade adota nova estratégia de operação nos trens da Linha 9-Esmeralda

A Viamobilidade anunciou que a partir dessa segunda-feira (8), implantou nova estratégia de operação na viagens e intervalos dos trens da Linha 9-Esmeralda.

Nos horários de pico da manhã e da tarde, a empresa promete aumentar a oferta de trens no trecho de maior carregamento de passageiros, entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Pinheiros, que passará a contar com intervalo médio de 4,5 minutos.

No outro trecho da linha, entre Pinheiros e Osasco, com menos trens, o intervalo médio será de 9 minutos.

Segundo a empresa, a alteraçção na operação consiste na implantação de um carrossel interno com trecho reduzido que já é adotado na Linha 8-Diamante, dividida pela manhã em dois trechos: um entre Barueri e Júlio Prestes, com maior volume de passageiros e mais oferta de trens, e outro entre Barueri e Itapevi, que considera a menor demanda de carregamento.

Assim, os trens que partem de Mendes-Vila Natal vão operar de forma intercalada, alguns seguindo normalmente até Osasco e outros com destino final em Pinheiros. Nos trens que fazem parte do looping, os passageiros que quiserem seguir adiante na linha deverão desembarcar na Estação Pinheiros e embarcar no trem seguinte sentido Osasco.

A indicação do destino final será sempre informada no letreiro dos trens, assim como por avisos sonoros nos trens e nas estações. Para os passageiros que embarcarem nos trens sentido Bruno Covas/Mendes-Vila Natal não haverá alterações. As empresa promete ainda que as estações contarão com aumento no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) para reforçar a orientação aos passageiros. A informação sobre a necessidade de desembarque em Pinheiros será comunicada no interior dos trens que vão operar no looping interno.

