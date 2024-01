Nova patrocinadora do Corinthians tem sede em Barueri

A empresa VaideBet, que fechou com o Corinthians o maior patrocínio master do futebol brasileiro, tem sede na cidade de Barueri. O contrato de três anos com o clube é do valor total de R$ 370 milhões.

A Vaidebet é uma plataforma de apostas online que atua no mercado brasileiro. A Supreme Marketing e Publicidade LTDA, situada em Barueri, é responsável pela plataforma no Brasil.

A empresa afirma ser uma “plataforma de entretenimento esportivo que oferece diversas opções no mercado esportivo, tanto brasileiro quanto internacional, além de jogos de cassino, para garantir a sua diversão”. A plataforma opera a partir de Curaçao.

A VaideBet pagará R$ 120 milhões por temporada para ocupar o espaço na camisa do Timão. O contrato também contempla patrocínios das equipes feminina, de eSports e de base e basquete.