Parque de Barueri terá atividades educativas gratuitas para crianças de 23 a 26 de janeiro

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, receberá de 23 a 26 de janeiro mais uma edição do programa Brincando nas Férias com a Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana). A iniciativa gratuita leva orientações sobre segurança no trâsnito de forma lúdica e divertida às crianças.

publicidade

Entre as atividades oferecidas estão: pintura de desenhos, teatro de fantoches, prática com bicicletas na pista, jogos diversos, além da distribuição de material educativo.

A novidade desta edição é que haverá duas pistas itinerantes: uma para crianças de 4 a 7 anos com bicicletas de aro 16, e outra maior, para crianças de 7 a 14 anos com bicicletas de aro 20.

publicidade

Todas as atividades são ministradas por agentes de trânsito, um psicopedagogo e outros servidores da Semurb.

SERVIÇO

Programa Brincando nas Férias com a Semurb

publicidade

Local: Parque Municipal Dom José rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri

Dias: de 23 a 26 de janeiro de 2024

Horário: das 10h às 16h

publicidade

Entrada franca