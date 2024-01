SBT garante transmissão da UEFA Champions League até 2027

O SBT, emissora sediada em Osasco, informou nesta segunda-feira (8) que renovou o acordo para continuar com as transmissões da UEFA Champions League no Brasil. O acerto feito com a Warner Bros Discovery é válido para as temporadas 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

“Estou muito feliz de poder confirmar que a UEFA Champions League seguirá com o SBT! Os maiores clubes do planeta e os grandes astros do futebol mundial, em jogos emocionantes. Tudo, ao vivo, no campo do SBT”, comemorou a CEO do SBT, Daniela Beyruti, em comunicado.

Desde a temporada 2020/21, a Liga dos Campeões é transmitida pela emissora de Osasco. Atualmente, além da UEFA Champions League, a emissora exibe os jogos da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Nordeste.