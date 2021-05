Luciana Gimenez faz barraco por joia de R$ 1 milhão e namorado termina em pleno aniversário

O namoro de Luciana Gimenez com o empresário Eduardo Buffara chegou ao fim após surto da apresentadora por ter perdido uma joia avaliada em R$ 1 milhão, revelou o colunista Leo Dias, nesta quinta-feira (13).

A confusão aconteceu no último fim de semana, quando o então casal curtia o aniversário de Eduardo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Inconformada por perder o acessório de luxo caríssimo, a apresentadora teria enlouquecido e acionou até a polícia para ajudar nas buscas.

Segundo Leo Dias, a joia foi recuperada, mas o chilique da apresentadora teria sido a gota d’água para o empresário. Ele decidiu terminar o relacionamento de dois anos com Luciana ainda na viagem.

O namoro com Eduardo foi o primeiro relacionamento que a apresentadora assumiu publicamente após o fim do casamento de 12 anos com Marcelo de Carvalho, um dos sócios da Rede TV!, emissora sediada em Osasco. O término foi confirmado pela assessoria de Luciana, que nega que o valor da joia seja de R$ 1 milhão.

