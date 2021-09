Luciana Gimenez vive romance com economista: “estou enrolada”

Aos 51 aos, Luciana Gimenez engatou em um novo relacionamento. A apresentadora está namorando o economista e empresário do mercado financeiro Renato Breia, que conheceu na Europa.

Mesmo sem assumir publicamente o romance, o casal que se reencontrou em São Paulo está junto há cerca de dois meses e tem desfilado pela capital paulista e Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Luciana e Renato tem trocado comentários em fotos individuais, tiradas no mesmo ambiente. “Quando você vai fazer a foto, achando que está arrasando e o vestido! Cadê a produção?”, declarou a apresentadora ao publicar uma foto usando um vestido com a alça quebrada. “Pneu furou…”, brincou o economista, nos comentários. “Felicidades ao casal”, escreveu um seguidor.

No início do mês, Luciana Gimenez brincou com os fãs ao responder nos Stories do Instagram se estava namorando: “Estou enrolada. Como diz meu filho: tenho um crush”, declarou.

Antes de Renato, Luciana namorou o empresário Eduardo Buffara, com quem ficou por dois anos e terminou em maio. Na ocasião, a apresentadora perdeu uma joia avaliada em R$ 1 milhão e protagonizou um barraco durante viajem em Angra dos Reis, que teria levado ao fim do relacionamento.

