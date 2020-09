Luísa Sonza, que mora em mansão de R$ 4 milhões em Alphaville, é acusada de racismo

Em meio ao alvoroço causado após assumir o romance com Vitão meses após se divorciar de Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza, que se mudou recentemente para uma mansão de R$ 4 milhões em Alphaville, se vê envolvida em outro assunto bombástico que veio à tona: ela é acusada de racismo e agressão por uma advogada.

publicidade

De acordo com o processo, divulgado pelo jornalista Erlan Bastos, o episódio, que veio à tona esta semana, aconteceu em 2018, em Fernando de Noronha. A advogada Isabel Macedo de Jesus, 48 anos, afirma que estava em um festival, próxima ao palco, quando a cantora teria dado um tapa no ombro da dela e pedido: “Me arrume água aí”.

A advogada afirma que se surpreendeu com a ação de Luísa Sonza e disse que não era funcionária do local, mas cliente. Ainda de acordo com os autos, Luisa, surpresa, teria questionado se ela não era empregada do local, “como se não fosse crível que uma mulher negra pudesse estar naquele restaurante na qualidade de cliente”. No dia seguinte, Isabel registrou ocorrência contra a cantora.

publicidade

Na ação, a advogada pede R$ 10 mil por danos morais, retratação pública de Luísa Sonza na redes sociais e fixação de cartazes contra o racismo no estabelecimento onde teria ocorrido o crime.

“Tudo mentira”, diz cantora

A cantora nega as acusações: “Gente, tudo isso é MENTIRA! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda”, declarou, por meio das redes sociais.

publicidade

Gente, tudo isso é MENTIRA! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. — Luísa Sonza | #TOMA 💜 (@luisasonza) September 18, 2020

A assessoria de Luísa Sonza declarou ainda: “as acusações são falsas, inverídicas e vêm em um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista”.

Após se separar de Whindersson Nunes, a cantora se mudou, desde junho, para uma mansão avaliada em R$ 4 milhões em Alphaville, Barueri. Clique aqui e confira detalhes do imóvel.