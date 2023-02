Lula confirma aumento do mínimo e reajuste da tabela de isenção do IR

Lula confirma aumento do mínimo e reajuste da tabela de isenção do...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje (16) que o governo vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 em maio. O petista também confirmou que deve ser divulgada a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640.

publicidade

O salário mínimo havia sido estabelecido em R$ 1.302 por uma medida provisória editada em meados de dezembro pelo governo anterior.

O valor considerava a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescido de ganho real de aproximadamente 1,4%. Entretanto, o valor aprovado pelo Congresso Nacional no Orçamento Geral da União de 2023 é de R$ 1.320. Porém, para entrar em vigor, o novo valor depende de uma nova medida provisória do Executivo.

publicidade

A preocupação do governo era com a insuficiência de recursos para bancar o novo valor e uma proposta está sendo negociada pela equipe econômica, já que vários benefícios sociais e trabalhistas, como o seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros, são atrelados ao piso nacional e também são corrigidos.

“Estamos aumentando o salário mínimo para R$ 1.320 em maio e vamos recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, escreveu, em publicação nas redes sociais.