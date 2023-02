Cioeste prepara encontro estadual sobre políticas para mulheres

O Grupo de Trabalho de Gênero do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) se reuniu na manhã desta quinta-feira (16) em Jandira, sob a coordenação de Ângela Maluf, vice-prefeita de Cotia e secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher; com a participação da secretária Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade de Osasco (SEMUD), Débora Lapas; da assistente social, gestão técnica de políticas públicas da SEMUD, Luciana Ribeiro; da assistente social, assessora de programas especiais de Itapevi, Letícia Martins; do diretor de Projetos e Programas do Cioeste, Carlos Abrão; da assessora Letícia Galdino, além de integrantes do grupo de Gênero das cidades que compõem o Consórcio.

Na pauta, foram discutidos os preparativos para o Encontro Estadual de Política para Mulheres, que será organizado pelo consórcio ainda no primeiro semestre de 2023 e que vai contar com a presença de representantes dos governos federal e estadual.

“Queremos ouvir qual é o planejamento dessas esferas de Poder para os próximos quatro anos na defesa de gênero”, ressaltou Abrão, que sugeriu também a organização de um encontro com mulheres empreendedoras LGBTQIA+, tendo como convidadas também gestoras públicas, para ser realizado no segundo semestre.

Foi discutida também a Lei Maria da Penha, que fortaleceu os mecanismos de proteção à mulher em situação de violência. Na ocasião, Ângela Maluf destacou uma ação que foi organizada pelo grupo, em que foram distribuíram panfletos com a campanha de orientação “Carnaval Sem Assédio – Não é Não”.

“Essa construção é da maior importância. Temos que proteger todas as vidas. Essa é a nossa missão nesse momento”, destacou a coordenadora do grupo.