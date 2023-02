Correios vão vender mais de 299 mil itens não procurados

Os Correios realizarão a venda de mais de 299 mil itens contidos em objetos postais que foram classificados como refugo, isto é, que passaram por tentativas de entrega e que não foram procurados pelo destinatário, nem pelo remetente e tem materializada a prescrição do prazo de direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A alienação, marcada para 15 de março, será feita em 10 lotes. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 9.982,75 a R$ 203.858,90.

Os objetos incluem peças de vestuário, utensílios de casa, acessórios para veículos, bijuterias, livros, brinquedos, entre outros.

Os interessados em participar do certame devem se cadastrar na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir essa etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online.

O edital com todas as informações está disponível na plataforma Licitações-e e pode ser encontrado na pesquisa avançada pelo identificador nº 986646 da licitação. Além disso, o documento encontra-se disponível na página de Licitações dos Correios.

Os lotes estão armazenados no Edifício Sede dos Correios (Rua Mergenthaler, 592, Bloco 3, 3º andar – Vila Leopoldina – São Paulo/SP) e podem ser visitados. As visitas aos bens poderão ser feitas de 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4313-8085.