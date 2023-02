McDonald’s parabeniza os 61 anos de Osasco

O McDonald’s do SuperShopping também entrou no clima do aniversário de Osasco e parabeniza a cidade, que completa 61 anos de emancipação político-administrativa neste domingo (19).

O painel da rede de fast food passou a exibir a mensagem: “Parabéns, Osasco, pelos seus 61 anos”, como mostra a foto enviada ao Visão Oeste.

A rede, que tem escritório localizado em Alphaville, Barueri, tem diversos restaurantes em Osasco e na região.

Parabéns, Osasco!

Diante das comemorações do aniversário de Osasco, a Ponte Metálica, que é considerada o cartão postal da cidade, recebeu uma iluminação especial com as cores da bandeira osasquense.

Além disso, a administração municipal preparou uma programação repleta de atrações, que vão desde missa de celebração, na Catedral de Santo Antônio, até a distribuição de cachorro-quente no Calçadão e shows de Barões da Pisadinha e Wesley Safadão.