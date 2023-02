No dia 19 de fevereiro, às 11h, a Catedral de Santo Antônio vai celebrar uma missa em comemoração ao aniversário de 61 anos de Osasco.

A missa será o primeiro evento comemorativo do aniversário da cidade, que ainda terá distribuição do cachorro quente de 61 metros no Calçadão dia 25 e os shows de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha dia 26.