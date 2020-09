Lula, Dilma e Haddad mandam mensagens em apoio a Emidio a prefeito de Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) teve sua candidatura a prefeito de Osasco nas eleições municipais de novembro oficializada em convenção partidária virtual realizada neste domingo (13). O Pastor Silvio Neves, do PTB, é o candidato a vice na chapa da coligação “Osasco quer Mudança”, que também reúne o PV.

“Precisamos ser merecedores da confiança do povo de Osasco. Depois, se formos eleitos, vamos montar uma equipe técnica com capacidade de fazer projetos, uma legislação para modernizar Osasco e que seja capaz de fazer a cidade prestar um serviço de qualidade”, declarou Emidio.

“Precisamos defender com unhas e dentes o legado do PT”, diz Lula

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad enviaram mensagens de apoio à candidatura do petista, que busca seu terceiro mandato como prefeito de Osasco.

“Nesta campanha, precisamos defender com unhas e dentes o legado do PT. Por isso, em Osasco Emidio de Souza está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa”, afirmou Lula.

Dilma Rousseff declarou: “Em parceria com o meu governo e governo Lula, Emidio obteve conquistas importantes para Osasco, como: Universidade Federal, a construção de 18 escolas, 14 Centros de Inclusão Digital, 15 UBS e ampliação do número de médicos com o programa Mais Médicos. Emidio é um administrador sensível, competente e comprometido com o povo de Osasco”.

“Espero que o ódio não passe por aqui”

Emidio já administrou a cidade em duas gestões, de 2005 a 2012 e destacou realizações de suas gestões: “Quando assumimos a cidade, diversas empresas estavam deixando Osasco. O que nós fizemos? Retomamos o vigor econômico da cidade. Com planejamento e diálogo fizemos um novo Código Tributário que tornou Osasco atrativa para as empresas. Nós amargávamos a 25º posição no PIB, nossas ações tornaram ela competitiva e ela saltou para 6º PIB, maior do que muitas capitais”, afirmou Emidio.

O candidato também disse que não fará uma campanha de ataques, mas com ideias. “Espero que essa campanha seja sem ódio ou ataques pessoais por parte dos candidatos, pois da minha boca não sairá isso. A campanha é para debater projetos”, declarou Emidio.

“Espero que o ódio não passe por aqui. Esse ódio que jogou família contra família e que é incapaz de ver uma qualidade no outro. Esse ódio não nós serve e espero que a campanha de Osasco, que a partir dela a gente consiga espalhar para o pais uma forma de fazer política sadia, sem agressões, sem boatos e com ideias”, completou.