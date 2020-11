Lula grava vídeo para pedir votos em Emidio a prefeito de Osasco

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo para pedir votos ao candidato Emidio de Souza a prefeito de Osasco. Na mensagem, Lula definiu Emidio como “um companheiro que tem uma trajetória política extraordinária e muito bem sucedida na luta pela defesa dos interesses do povo trabalhador de Osasco, de São Paulo e do Brasil”.

Emidio ainda destacou a importância de retomar as obras de urbanizações e destacou que, em seus dois mandatos como prefeito (entre 2005 e 2012), a Prefeitura urbanizou 10 favelas na cidade. “Urbanizamos as 10 maiores favelas de Osasco e transformamos em bairros decentes com o apoio do governo federal. Quero fazer muito mais urbanização de favelas e a construção de moradias para quem não consegue mais pagar aluguel”.

Em relação à área da saúde, Emidio reiterou o projeto de construção do Instituto da Mulher, nos moldes do Hospital Pérola Byington, e também melhorar a qualidade do atendimento, principalmente na questão da fila de espera por consultas.

“Vamos enfrentar o os problemas da Saúde em Osasco, que é o principal de Osasco. As pessoas estão levando um ano para marcar uma consulta com especialista. Pretendo construir mais um hospital em Osasco, como o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança. Quero também construir mais duas UPAs. Nós fizemos três UPAs com o seu apoio (Lula)”, afirmou o candidato.