Discussão em tabacaria termina com rapaz morto em Carapicuíba

Um homem foi morto a tiros quando saía de uma tabacaria, na madrugada deste domingo (8), na avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. O crime teria ocorrido após uma briga que aconteceu horas antes, dentro do estabelecimento, envolvendo a vítima e outros dois homens.

Pessoas que estavam no estabelecimento presenciaram a discussão, mas não há informações sobre o motivo. Ao término da confusão, um dos envolvidos teria dito que iria se vingar.

“O cara ficou esperando ele sair da tabacaria. Quando foi umas 5h30 da manhã eu ouvi o barulho dos tiros. Eu ouvi e ainda falei com a minha mãe que tinha acontecido alguma me***, só não esperava que tinha custado a vida de alguém”, afirmou um rapaz que mora próximo à tabacaria.

Vizinhos afirmam que chegaram a ouvir sete disparos. Segundo informações, outras duas pessoas foram atingidas pelos tiros, uma de raspão e outra no braço, mas passam bem.

O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba e encaminhado ao 2° DP (área onde ocorreu o crime), que seguirá com as investigações para identificar o autor dos disparos.

