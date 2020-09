Lula participa de live com Emidio, pré-candidato a prefeito de Osasco, nesta quarta-feira (9)

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) terá a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua pré-campanha à Prefeitura de Osasco.

Lula participará de uma live com Emidio nesta quarta-feira (9), por meio das redes sociais do pré-candidato a prefeito.

“Vamos falar do Brasil, de esperança, das injustiças que ele é vítima e debater a situação do povo brasileiro e de Osasco. Em tempos de pandemia e Bolsonaro, vamos relembrar o quanto fizemos pela cidade de Osasco juntos”, declarou Emidio, que já administrou a cidade em duas gestões, entre 2005 e 2012.

Na semana passada, Emidio promoveu live com Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito do São Paulo, que foi o candidato do PT à presidência em 2018 e perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro.