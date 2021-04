Lustre luxuoso do closet da mansão de Daniela Albuquerque em Alphaville impressiona

Daniela Albuquerque posou para uma foto, mas foi o lustre do seu enorme closet que roubou a cena e deixou fãs e seguidores impressionados. O item é apenas um “mero detalhe” na gigantesca mansão em que a apresentadora mora em Alphaville, bairro de luxo entre Barueri e Santana de Parnaíba, com o marido Amilcare Dallevo, empresário e sócio da Rede TV!, emissora sediada em Osasco.

“Permita-se”, escreve Daniela na legenda da selfie no espelho de seu closet, em que aparece com um vestido amarelo e segura um buquê de flores. Mas o destaque foi para o lustre cintilante milionário, que rendeu uma enxurrada de comentários. “Deslumbrante”, disse um seguidor. “Com o valor que foi esse lustre dá pra pagar minha casa que foi financiada pela Caixa pra eu pagar em 30 anos”, escreveu outro. “Num closet desse, iria me permitir ao extremo”, comentou outro.

O que também não passou despercebido pelos internautas foi a escada coberta de detalhes prateados, brilho e com degraus na cor vermelha, que a apresentadora usa para alcançar os inúmeros sapatos guardados nas diversas prateleiras de um dos cômodos da mansão considerada a maior do Brasil, de quase 18 mil metros quadrados. “Mulher tô em choque! Tem uma escada só pra você tirar seus sapatos?”, questionou uma seguidora. “Amei. A. ESCADA”, disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

O imóvel luxuoso do casal, pais de Antonella e Alice, tem ainda atrações como hangar para quatro helicópteros, um heliponto, estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 carros, um aquário de 8 metros de comprimento, um spa e um cinema. Só o quarto de Daniela e Amilcare possui um total de 1.200 metros quadrados e conta com uma piscina privativa.

Na última semana, a família comemorou o aniversário de Alice, que completou 9 anos, em uma festinha intimista e bem simples, com um bolo, poucos balões e itens descartáveis. A família ainda posou para fotos no enorme jardim da mansão, que é inspirado nos principais pontos turísticos da França.