Madero inaugura restaurante no Shopping União de Osasco na segunda (2)

A badalada hamburgueria Madero inaugura na segunda-feira (2), mais uma unidade em Osasco, desta vez no Shopping União. A novidade foi anunciada pelo shopping por meio das redes sociais.

A outra unidade do Madero em Osasco fica no Pátio Osasco Open Mall e foi inaugurada em dezembro do ano passado.

