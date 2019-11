Amanhã tem show gratuito de Edson & Hudson em Osasco na inauguração da decoração de Natal

Nesta sexta-feira (29), o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco inaugura a tradicional decoração de Natal em frente ao Paço Municipal em grande evento com direito a Papai Noel e show da dupla sertaneja Edson & Hudson, entre outras atrações gratuitas.

O evento contará com apresentações diversas das 17h às 19h. O “Natal Iluminado de Osasco”, tema adotado este ano, terá a presença de Papai Noel, um espetáculo de luzes iluminando a fachada do Paço Municipal, a árvore de Natal e a Vila Natalina.

Às 20h entra em cena a dupla sertaneja Edson & Hudson para um show gratuito e sem custo ao município, com apoio da rádio Nativa FM.

Programação “Sonhos de Natal”

Junto com a decoração natalina, o Fundo Social realizará ainda uma programação especial denominada “Sonhos de Natal”, que compreenderá um rodízio de apresentações de corais, orquestras, danças artísticas e peças teatrais, sempre às sextas, sábados e domingos, iniciando no dia 29 e seguindo de 30/11 a 15/12, a partir das 19h.

Na semana que antecede o Natal, as apresentações serão realizadas na sexta, sábado e domingo, dias 20, 21 e 22/12, respectivamente, a partir das 19h.

Entrega de brinquedos

A tradicional entrega de brinquedos ocorrerá no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, na Rua Jubair Celestino, 150, em Presidente Altino, nos dias 11, 12 e 13/12, em dois horários, às 8h e às 14h, com a presença do papai noel. Ao todo serão distribuídos 70 mil brinquedos para crianças da rede municipal de ensino.

SERVIÇO

Decoração “Natal Iluminado de Osasco”

Inauguração: sexta-feira, 29/11

Horário: a partir das 17h

Paço Municipal – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

Gratuito